Nuevo pico y placa en Pasto: Así rige la medida desde el mes de abril de 2026

Pasto - Nariño

Este lunes 30 de marzo se dio a conocer el nuevo decreto que regula el pico y placa en Pasto, medida que comenzará a aplicarse desde el miércoles 1 de abril y tendrá una vigencia de dos meses, es decir, durante abril y mayo.

Se trata del Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, con el que se mantiene la restricción para vehículos particulares, motocicletas y taxis de lunes a viernes en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, sin aplicación los fines de semana ni días festivos.

De acuerdo con el decreto, la rotación inicia con los dígitos 2 y 3 el miércoles 1 de abril, manteniendo la misma modalidad que se ha venido manejando desde hace más de un año y con una vigencia del decreto de tan solo dos meses.

Restricción vehicular en Pasto para la semana del 30 de marzo al 5 de abril

Para esta semana, la medida regirá de esta manera:

Lunes 8 – 9

Martes 0 – 1

Miercoles 2 – 3

Jueves (No aplica festivo)

Viernes (No aplica festivo)

Otras restricciones a la movilidad vigentes en Pasto

Adicional a esta medida, hay otras que siguen con vigencia en Pasto, como la restricción de la circulación de motocicletas desde las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente, todos los días, con el fin de reducir hechos de violencia y conductas de alto riesgo en horarios nocturnos.

Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad las 24 horas del día, una norma que continúa orientada a prevenir delitos y hechos de inseguridad vial.

Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero de toda clase en el centro de la ciudad las 24 horas.

Sanciones por incumplimiento

Las autoridades han recordado que no respetar las restricciones del pico y placa constituye una infracción de tránsito, la multa puede equivaler a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), un valor cercano a $630.000 a $650.000.