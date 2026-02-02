Pasto tiene nuevo decreto de pico y placa; Estos son los días, horarios y sanciones en febrero

Pasto - Nariño

La administración municipal en Pasto puso en vigencia desde este lunes 2 de febrero la medida de pico y placa para vehículos particulares, motocicletas y taxis, en cumplimiento del decreto 0016 del 30 de enero del 2026, que busca mejorar la movilidad urbana y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad.

La medida es parte de una serie de restricciones que ha venido implementando la Secretaría de Tránsito y Transporte para organizar el tránsito en el municipio y reducir los indicadores de siniestralidad que para el 2025 cerraron con cifras preocupantes.

La administración explicó que el pico y placa tiene como propósito reducir el número de vehículos que circulan de manera simultánea en horas de alta demanda, disminuir el tráfico en puntos críticos y contribuir a mitigar los efectos negativos de la contaminación atmosférica generada por el parque automotor.

Pico y placa durante esta semana en Pasto

Durante la semana del 2 al 8 de febrero, la restricción aplica de lunes a viernes, en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche; los días sábado y domingo no rige pico y placa ni los festivos, de acuerdo con la medida administrativa.

El esquema de pico y placa ordena la circulación de vehículos en días hábiles conforme al último número de la placa:

Lunes (2–3)

Martes (4–5)

Miércoles (6–7)

Jueves (8–9)

Viernes (0–1)

El sábado 7 y domingo 8 de febrero no hay restricción y se puede transitar con normalidad.

Otras restricciones a la movilidad vigentes en Pasto

Adicional a esta medida, hay otras que siguen con vigencia en Pasto, como la restricción de la circulación de motocicletas desde las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente, todos los días, con el fin de reducir hechos de violencia y conductas de alto riesgo en horarios nocturnos.

Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad las 24 horas del día, una norma que continúa orientada a prevenir delitos y hechos de inseguridad vial.

Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero de toda clase en el centro de la ciudad las 24 horas.

Sanciones por incumplimiento

Las autoridades han recordado que no respetar las restricciones del pico y placa constituye una infracción de tránsito, la multa puede equivaler a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), un valor cercano a $630.000 a $650.000.