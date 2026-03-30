Capturan a dos presuntos homicidas en Cundinamarca por casos de intolerancia

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de dos personas señaladas de homicidio en hechos registrados en Cundinamarca y Bogotá.

El primer caso corresponde a un hombre de 55 años, detenido en el municipio de Lenguazaque, por su presunta responsabilidad en el asesinato de José Arnulfo Riaño Caicedo. El crimen ocurrió el 19 de noviembre de 2019 en la vereda Contento, en medio de un hecho de intolerancia que terminó en el uso de un arma de fuego.

El segundo operativo se realizó en Bogotá, donde fue capturado un hombre de 30 años señalado de asesinar a Gilberto Camacho Rodríguez el 14 de mayo de 2022 dentro de un establecimiento público.

Según las autoridades, uno de los capturados presenta antecedentes por violencia intrafamiliar y por porte ilegal de armas de fuego, lo que refuerza el perfil de riesgo asociado a este tipo de conductas. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Las investigaciones permitieron establecer que, pese a la diferencia de fechas y lugares, los dos casos tienen un elemento en común: conflictos personales que escalaron hasta terminar en homicidio.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que se resuelvan las diferencias a través del diálogo y no incidir en la violencia y a denunciar a través de la línea 123 cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.