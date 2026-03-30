Iván Cepeda denunciará al concejal “El Gury” por hostigamiento y conducta violenta en Medellín

Medellín

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció que emprenderá acciones legales contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “El Gury”, tras una confrontación durante su reciente visita a la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo, cuando Cepeda participó en un acto político en el parque de San Antonio, en Medellín. Durante su intervención, el candidato lanzó fuertes críticas contra el concejal, a quien calificó como “energúmeno” y señaló de utilizar un bate para amenazar a ciudadanos.

“Y que lo oigan los diputados y concejales, especialmente aquel energúmeno que blande un bate para amenazar a la gente en esta ciudad”, expresó el candidato.

La declaración provocó una reacción inmediata de El Gury, quien respondió a través de sus redes sociales en un video en el que aparece sosteniendo el bate, objeto que ha generado polémica en los últimos meses. En su pronunciamiento, el concejal aseguró que continuará confrontando a quienes, según él, atenten contra Medellín y Antioquia.

“Pues aquí está el energúmeno que va a defender a Antioquia de gente como usted y de gente como Petro y como la primera línea y todo lo que usted representa”, señaló el concejal.

Tras el cruce de palabras, Cepeda informó en su cuenta de X que iniciará acciones judiciales contra el concejal por “sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento".

El candidato agregó que las actuaciones del concejal de Medellín “incitan a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos, atentan contra la dignidad de la institución que representa y degradan la función pública”.

Otras polémicas de “El Gury”

El concejal ha sido blanco de polémica en varias ocasiones. En 2025, en una marcha pro Palestina en Medellín, se enfrentó con un bate de bésibol a los manifestantes.

Por incitar a la ciudadanía a la violencia, la Procuraduría le abrió una investigación al señalar que “constituye faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular”.