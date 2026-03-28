“No vengo a retractarme”: Iván Cepeda reafirma críticas sobre narco y paramilitarismo en Antioquia

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, afirmó en Medellín que no se retractará de las declaraciones que generaron polémica semanas atrás sobre la relación histórica entre sectores políticos de Antioquia y estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. Durante un acto público en el parque San Antonio, al que asistieron simpatizantes de su campaña, el dirigente sostuvo que sus palabras sobre el departamento no buscan estigmatizar a la población sino señalar hechos documentados de la historia reciente del país.

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“Hoy no vengo a retractarme, ni a arrepentirme, ni a rectificar lo que dije aquí en Medellín en ese gran acto del pasado 12 de febrero. Por el contrario, vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia”, afirmó Cepeda ante los asistentes.

Contexto de la polémica

Las declaraciones se producen luego de la controversia generada en febrero, cuando el senador y hoy aspirante presidencial afirmó en un evento político que Antioquia había sido escenario de fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo, lo que provocó reacciones de dirigentes políticos regionales, entre ellos el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia.

En su intervención, Cepeda insistió en que sus palabras se referían a procesos históricos relacionados con la violencia en el país y aseguró que el debate debe centrarse en el reconocimiento de esos hechos. Además, insistió que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el diario El Colombiano, tergiversaron sus palabras para generar odio.

“No estamos aquí para callar o para esconder la verdad histórica. Decir la verdad, aunque incomode, es un acto de responsabilidad con la memoria y con las nuevas generaciones”, expresó.

Señalamientos contra Uribe

En el mismo discurso, el candidato también señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien vinculó con estructuras criminales durante el auge del narcotráfico y el paramilitarismo en Antioquia. Cepeda afirmó que, si se hablara de una lista de “personas no gratas” para el departamento, esta debería comenzar con el exmandatario y su hermano Santiago Uribe.

“Si queremos hablar de quién es persona no grata aquí en Antioquia, deberíamos comenzar esa lista por el caudillo de la extrema derecha, Álvaro Uribe”, manifestó.

Mensaje a Antioquia

A pesar de sus críticas, el candidato aseguró que respeta y valora al pueblo antioqueño y destacó su capacidad de resistencia frente a la violencia.

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“Admiro y respeto al pueblo antioqueño. Ha sido un pueblo resistente, resiliente, laborioso y creativo, que también ha sido víctima de sectores que hicieron del enriquecimiento criminal su forma de acumulación de poder”, afirmó.

Cepeda concluyó señalando que su campaña continuará recorriendo distintas regiones del país con el mensaje de que “no hay reconciliación sin justicia ni transformación democrática sin verdad”.