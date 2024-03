Santuario de la virgen de Guadalupe, el nuevo destino para visitar en Semana Santa

Bucaramanga

“El nuevo Tepeyac” así quedó bautizado el santuario mariano arquidiocesano “Nuestra Señora de Guadalupe”, construido cerca del tanque del barrio La Cumbre en Floridablanca; y ahora el nuevo destino para visitar en Santander durante esta temporada de Semana Santa.

Su inauguración lleva solo dos meses y al momento ya se ha convertido en una de las iglesias más visitadas en el área metropolitana de Bucaramanga en la Semana Mayor, confirmó el párroco José Miguel León Ortiz, rector del santuario.

“Realmente ha sido una oportunidad para muchos feligreses. Ha sido bien aceptado. El domingo de ramos estuvieron unas 4.000 personas en el santuario celebrando el inicio de la Semana Santa”, señaló el padre.

Es así como se ha enriquecido una programación bastante nutrida para las festividades religiosas, especialmente los días santos. Incluso dijo que el arzobispo de Bucaramanga estará en el santuario el último día de la Semana Mayor.

“El jueves a las 3:00 p.m. es la eucaristía de la cena del señor y a las 9:00 p.m. la hora santa en el monumento. El viernes a las 7:00 a.m. es el viacrucis en la Cumbre y a las 3:00 p.m. la ceremonia. El sábado a las 9:00 a.m. la vigilia pascual y el domingo a las 10:00 a.m. la misa de resurrección con monseñor Ismael Rueda”, agregó el párroco.

El templo de la virgen de Guadalupe fue inaugurado el pasado 12 de diciembre del año pasado, la misma fecha de la aparición de la virgen María hace casi 500 años en México.