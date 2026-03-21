Capturaron en Medellín y Guatemala a cuatro narcos que enviaban droga en contenedores a EE.UU.

Capturan a narcos con vínculos al Clan del Golfo en Medellín. Foto: Policía Meval.

Medellín

Un operativo de cooperación internacional, permitió la captura de cuatro narcotraficantes, señalados de integrar un red que coordinaba el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Tres de los hombres fueron detenidos en Medellín y uno más en Guatemala, en el marco de la operación Renacer de la Policía Nacional.

Según las investigaciones, la organización criminal a la que pertenecerían tenía alcance transnacional y articulaba rutas del narcotráfico entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

“Los capturados son requeridos por corte distrital en los Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fentanilo y metanfetaminas. De acuerdo con la investigación, esta red criminal tenía vínculos con el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo”, detalló el director de Antinarcóticos, William Castaño Ramos.

Así era el modus operandi

La red contaminaba contenedores en exportaciones legales para ocultar la droga, así como maniobras de lavado de activos que garantizaban la sostenibilidad financiera de la estructura ilegal.

De acuerdo con las autoridades, los narcotraficantes, pedidos en extradición, que tenían vínculos con el Clan del Golfo, usaban corredores estratégicos desde el Bajo Cauca antioqueño, además de puertos clave como Cartagena y Barranquilla y la subregión del Urabá antioqueño.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167.