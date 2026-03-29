Cierre total en la vía Concordia–Betulia por falla geológica activa

Antioquia

La Gobernación de Antioquia ordenó el cierre total de la vía Concordia – Betulia a la altura del kilómetro 10+100, debido a una falla geológica activa que representa un alto riesgo para quienes transitan por este corredor del Suroeste antioqueño.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 2026060061575 del 28 de marzo, luego de que autoridades departamentales identificaran un movimiento en masa con deslizamiento de material, asentamientos en la calzada, ruptura del pavimento y afectaciones en las obras hidráulicas.

Según especialistas de la Secretaría de Infraestructura que inspeccionaron la zona, en las últimas 24 horas el terreno presentó un asentamiento cercano a los 80 centímetros, lo que clasifica el fenómeno como de movimiento rápido y aumenta el riesgo para la seguridad vial.

Las autoridades precisaron que la inestabilidad del terreno no está asociada a lluvias recientes ni a sismos, sino a un proceso geológico progresivo que desde 2025 había sido identificado como punto crítico en este corredor.

Estudios para una solución definitiva

La empresa Rentan adelanta actualmente estudios y diseños para definir una solución estructural en el sector afectado, donde previamente se habían ejecutado acciones de mitigación como sellado de grietas y control de vertimientos de agua.

Por su parte, el Dagran, tras una visita técnica con geólogos y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Betulia, recomendó la evacuación preventiva de una vivienda ubicada en el talud superior, además de mantener el monitoreo permanente del terreno.

Vías alternas

Para los conductores que transitan por la zona, las autoridades recomendaron las siguientes rutas alternas para vehículos livianos: