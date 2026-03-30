Proteger a turistas y feligreses: misión de la Policía para esta Semana Santa en Medellín

Medellín

Por motivos de la Semana Santa la Alcaldía de Medellín desplegó una ofensiva integral de seguridad, intensificando operativos de control y vigilancia en puntos estratégicos del territorio.

Estas acciones se concentran principalmente en iglesias, sitios de peregrinación, corredores viales, eventos masivos y zonas de alta afluencia de personas, con el objetivo de garantizar el orden público, proteger a los ciudadanos y visitantes.

Sebastián Acosta, subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad, explicó que se contará con más de 600 hombres y mujeres de la Policía Nacional, con apoyo aéreo, drones y capacidades de inteligencia para garantizar la seguridad en 317 iglesias, 35 sitios turísticos y los principales corredores de la ciudad.

De acuerdo con información de las autoridades, durante estos días puede haber un incremento de modalidades delictivas como el hurto a personas, residencias y delitos de oportunidad en entornos de alta concentración.

Esto ha permitido a las autoridades focalizar controles, desplegar inteligencia operativa y anticipar el accionar de estructuras criminales que buscan aprovecharse de locales y visitantes durante la temporada.

Estos operativos se mantendrán activos, en articulación con la Policía Nacional, el Ejército y demás entidades del orden local y nacional. El monitoreo permanente, atención oportuna a denuncias y judicialización efectiva de los infractores son puntos clave de esta estrategia de seguridad, consolidando en la ciudad un control territorial con capacidad de respuesta y garantías reales de seguridad para todos.