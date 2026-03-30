En Calarcá, Quindío rindieron homenaje con honores militares al cabo primero Jairo Andrés Rincón

Armenia

En los municipios de Armenia y Calarcá en el Quindío y con honores militares fueron sepultados dos de los 69 soldados que murieron en el accidente del avión en Putumayo.

Fue un fin de semana de duelo, llanto tristeza para las familias del cabo primero del Ejército Jairo Andrés Rincón Machado y el soldado Mateo Herrera López,

En medio del duelo nacional, las familias les dieron el último adiós a sus seres queridos en un camposanto en la capital del Quindío.

Cortesía Ejército

Fueron momentos de mucho dolor, llanto, tristeza, desesperanza donde las familias recibió de manos de la Octava Brigada el Ejército Nacional la bandera nacional y una fotografía del héroe de la patria como parte de los honores que rindieron por parte de las autoridades en este difícil momento para esta familia en Calarcá.

En la parroquia San José de Calarcá se llevó a cabo la ceremonia religiosa de exequias del cabo primero del Ejército Jairo Andrés Rincón Machado donde las autoridades político – administrativas y el Ejército le rindieron homenajes con honores militares a este héroe de la patria.

Luego en el parque cementerio La Ofrenda en Calarcá en un acto privado, la familia le dio el último adiós a su ser querido donde el comandante de la Octava Brigada, coronel Julián Arango envió un mensaje de solidaridad, luto, pesar y honor.

Militares en uso de buen retiro y el homenaje a los soldados caídos

Soy el sargento primero Jorge Herney Trujillo Trujillo, veterano de la fuerza pública del ejército nacional, presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Pública del departamento del Quindío “realmente es tanto el luto nacional porque son unas vidas que se perdieron y no son una ni dos, son 69 vidas que en actos del servicio y por proteger este país y a todos los colombianos ha perdido su vida en un siniestro aéreo.

Por eso lo importante además que haya desafortunadamente dos del Quindío, pero que hoy también se le rinda este homenaje.

Este homenaje, es corto, porque es que perder un hijo en una familia y perder un hijo de la patria, una persona que lo está dando por todo por nosotros es una pérdida muy grande.

Nosotros tenemos algo que en la vida normal no hay, nosotros juramos bandera un día y somos patriotas hasta el día que mi Dios nos considere llevar al ejército celestial.