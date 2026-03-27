En Armenia realizarán velatón en honor a los militares que fallecieron en accidente aéreo de las FAC

Armenia

El fatídico accidente aéreo se registró el pasado fin de semana donde fallecieron más de 60 militares entre esos dos quindianos, Mateo Herrera López, del municipio de Armenia, y el suboficial Cabo I Jairo Andrés Rincón Machado, de Calarcá.

El presidente de la asociación de veteranos de la fuerza pública del departamento, Jorge Trujillo manifestó que hoy viernes 27 de marzo llevarán a cabo una velatón a partir de las cinco de la tarde en la plaza de Bolívar de la ciudad con el fin de brindar una voz de aliento a las familias que perdieron a sus seres queridos.

“A nosotros nos reúne alrededor de 69 familias que perdieron a sus seres queridos que estaban prestando un servicio al país, a la patria y eso nos lleva a nosotros a unirnos como colombianos y por eso Colombia está de luto. El Quindío está de luto porque Quindío perdió dos de sus hijos en ese accidente aéreo", mencionó.

Reconoció que son unos héroes que merecen un sentido homenaje puesto que murieron en medio de la labor por la patria así que invitan a la comunidad a acompañar la actividad.

“Su sacrificio y su entrega no se pueden olvidar, aunque ya en el ejército celestial, debemos expresarles nuestras más sentidas condolencias a sus familias, debemos de recordarlos y dejar su legado escrito del servicio y valentía que permanecerá con nosotros por esa entrega que ellos hacen el día a día por este país", dijo.

Además, mencionó que el objetivo es elevar una oración por los militares que aún se encuentran luchando por sus vidas en centros asistenciales para que tengan una pronta recuperación.

“Y a las personas que están en estos momentos, nuestros héroes que están en los hospitales peleando por la vida, tratando de recuperarse, a ellos les vamos a dar ese valor, esa fortaleza, esa esperanza, esa resiliencia que ellos tienen, es un ejemplo para que todos nosotros los rodeemos", indicó.

Agregó: “Vamos a a escuchar por parte de la Octava Brigada y sus hombres que están en la actividad el minuto de silencio para que a ellos les honremos su memoria y a quienes partieron y los apoyemos a quienes siguen adelante en el cumplimiento de la misión. Por eso no podemos dejar pasar por alto, porque son unos héroes que en estos momentos descansan en paz por la patria que estaban en cumplimiento de su función".

Destacó que la idea es asistir con camisetas blancas y velas para homenajear a los héroes de la patria.