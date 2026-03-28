Con dolor, llanto y honores militares fue despedido el soldado Mateo Herrera en Armenia

Armenia

En Armenia con honores militares y en medio del dolor de familiares, amigos y compañeros soldados se cumplieron las honras fúnebres del soldado Mateo Herrera, una de las 69 victimas del accidente en Putumayo.

En medio del duelo nacional, la familia del Soldado Mateo Herrera López de 26 años de edad le dio el último adiós a su ser querido en un camposanto en la capital del Quindío.

Fueron momentos de mucho dolor, llanto, tristeza, desesperanza donde la familia recibió de manos de la Octava Brigada el Ejército Nacional la bandera nacional y una fotografía del héroe de la patria como parte de los honores que rindieron por parte de las autoridades en este difícil momento para esta familia en la ciudad de Armenia.

Cortesía Ejército

El comandante de la Octava Brigada del Ejército, coronel Julián Andrés Arango visiblemente afectado y el mensaje “el mensaje es la solidaridad que tiene nuestro pueblo quindiano Cuyabro, obviamente el dolor que expresa ante este acto solemne en honor a nuestros soldados caídos.

Mensaje a la familia del soldado “estuve acompañando a la familia y el féretro de nuestro soldado profesional Mateo Herrera López quien pues también desafortunadamente pereció en este siniestro. Ese proceso de acompañamiento es el honor que le hacemos a nuestros héroes cuando caemos bien sea en combate o en cualquier situación especial.

Eso es lo que nosotros nos lo manda la disciplina y la religión como soldados, hay un equipo psicosocial que lo destina a la fuerza para hacerle ese acompañamiento después de haber hecho los honores militares a nuestros caídos.

Todo lo que se haga siempre se quedará corto ante una tragedia como esta y estos reconocimientos “yo pienso, que cualquier acto que hagamos va a ser insignificante ante la vida perdida de uno de nuestros héroes. Eso no tiene precio perder la vida, digámoslo así, por nuestra Colombia más, lo que nosotros los militares hagamos por nuestros héroes es mínimo.

Mensaje a los soldados

A nuestros hombres que me escuchan a nivel nacional y regional, pues que Dios me los bendiga, que siempre estemos con Dios, que pues cuando Dios nos llama en diferentes situaciones especiales ya es porque él ha querido, pero nosotros no nos podemos cansar, seguimos trabajando.

Adrián Trejos

Ofrenda Floral y velatón en Armenia

En la plaza de Bolivar de Armenia se llevó a cabo una ofrenda floral y una velatón por parte de las autoridades como homenaje a las 69 víctimas entre ellas los dos quindianos el soldado Mateo Herrera y el cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado.

Ofrenda floral

Las autoridades, como la gobernación del Quindío, los militares en uso de buen retiro y la cúpula militar de la Octava Brigada con calle de honor y a los pies de la estatua del libertador Simón Bolívar hicieron la ofrenda floral.

Adrián Trejos

Velatón

Los soldados, las autoridades y los ciudadanos encendieron una luz y elevaron oraciones por las familias de las víctimas, pero también por la recuperación de los que aún lucha por su vida en los hospitales en el país.

Aún en el Quindío no ha llegado el cuerpo sin vida del otro militar ya que aún no ha sido reconocido por parte de Medicina Legal y espera que en los próximos días también con honores militares se le dé el último adiós a este héroe de la patria.