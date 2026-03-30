El último rival de Colombia se define: ¿Cuándo y quienes disputarán el último cupo del grupo K?

La Selección Colombia está a la espera de conocer a su último rival en el Grupo K, un cupo que se definirá en un duelo decisivo entre dos selecciones que llegan con argumentos sólidos y un presente competitivo. El partido se disputará el martes 31 de marzo de 2026 a las 4:00 pm en el Estadio AKRON, en México, escenario neutral para esta final del repechaje internacional.

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Por un lado, el conjunto africano llega con una racha destacada: ha logrado ganar o empatar en 9 de sus últimos 10 compromisos, mostrando una propuesta basada en el orden táctico, solidez defensiva y efectividad en momentos clave. Su estructura colectiva y disciplina lo convierten en un rival incómodo, especialmente lejos de casa.

En contraste, el equipo caribeño vive un buen presente, con cuatro victorias en sus últimos seis partidos. Su reciente triunfo por la mínima diferencia en semifinales reafirma su tendencia a partidos cerrados, donde prioriza la intensidad, el juego físico y la efectividad en ataque. Todo indica que el duelo tendrá pocas opciones claras y se definirá por detalles.

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Entre los nombres a seguir aparecen figuras determinantes en ambos bandos. El cuadro africano cuenta con referentes como Cédric Bakambu en ataque , Chancel Mbemba y Aaron Wan-Bissaka liderando la zaga. Por su parte, el conjunto caribeño tiene en Leon Bailey y Bobby De Cordova-Reid piezas clave para marcar la diferencia en ofensiva.