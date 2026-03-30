Se prepara una serie de televisión acerca de Jeffrey Epstein, la primera en realizarse sobre el caso

Este lunes se conoció que una serie sobre Jeffrey Epstein se encuentra en preparación, con la participación de la actriz ganadora del Oscar, Laura Dern, en el papel de Julie K. Brown, la periodista que investigó sus crímenes.

Lea también: “Cuando amas a alguien, no significa que tienes que estar y vivir con ellos”, Pattie Boyd

La miniserie está basada en el libro ‘Perversión de la justicia: La historia de Jeffrey Epstein’, de Julie K. Brown, periodista del Miami Herald.

La adaptación del libro será realizada por Sharon Hoffman, conocida por su trabajo en la serie ‘House of Cards’.

Dern, ganadora del premio de la Academia a ‘Mejor actriz de reparto’ por su papel de Nora Fanshaw en la película ‘Historia de un matrimonio’, también será productora ejecutiva.

Adam McKay, también ganador del Oscar y recordado por dirigir las películas ‘El vicepresidente:Más allá del poder’ y ‘No miren arriba’, será productor ejecutivo.

Le puede interesar: Pipe Bueno y Luis Alfonso vuelven y se reúnen para lanzar su nueva colaboración “Amor”

Esta sería la primera serie con guion sobre el caso Epstein, ya que antes ha habido múltiples documentales y series documentales sobre el mismo.