El Domingo de Ramos en el Magdalena dejó más de 3.000 árboles sembrados/ Corpamag

Santa Marta

La jornada del Domingo de Ramos dejó un balance positivo en el departamento del Magdalena, tras la articulación entre la CORPAMAG y la Diócesis de Santa Marta, quienes impulsaron una campaña para proteger la palma de cera y promover prácticas sostenibles durante la Semana Santa.

La iniciativa, denominada “Nuestra fe cuida y protege la creación”, logró sensibilizar a cientos de feligreses sobre la importancia de conservar esta especie, evitando su uso en las tradicionales celebraciones.

“Esta campaña la desarrollamos teniendo en cuenta la presión que existe del uso de la palma de cera en el país, hogar de especies emblemáticas como el Loro Orejiamarillo y la Cotorra de Santa Marta, esta última endémica del territorio” Expresó Alfredo Martínez Gutiérrez, Director General de CORPAMAG

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Durante la jornada, se entregaron más de 3.000 árboles de especies nativas y frutales en distintos municipios y parroquias, incluyendo templos emblemáticos como la Catedral Basílica de Santa Marta, fomentando alternativas responsables y el cuidado de la biodiversidad.

“Corpamag, en su labor de cuidado por el medio ambiente, se acercó a la Diócesis y nos propuso trabajar en conjunto para preservar las especies que tradicionalmente se usan durante los Domingos de Ramos”, explicó Monseñor José Mario Bacci, Obispo de Santa Marta.

Autoridades ambientales y eclesiásticas destacaron que esta estrategia no solo reduce la presión sobre la palma de cera, sino que también fortalece la cultura ambiental, invitando a vivir la fe en armonía con la naturaleza.