En Santa Marta retiraron de circulación 82 kilogramos de pescado y mariscos en mal estado/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

En el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, la Secretaría de Salud Distrital, en articulación con la administración del Mercado Público, la Policía Ambiental y la Inspección de Convivencia y Paz del sector, realizaron un operativo en el que se logró el decomiso de productos pesqueros en condiciones no aptas para el consumo humano.

Le puede interesar:

URT de Magdalena y Atlántico propone convenio para evitar impunidad en casos de despojo

Durante la jornada, las autoridades retiraron de circulación un total de 82 kilogramos de productos, discriminados en 65 kg de pescado seco, 10 kg de pulpo y 7 kg de camarones, los cuales no cumplían con los criterios sanitarios establecidos para su comercialización, representando un riesgo para la salud de los consumidores.

Recomendaciones a la ciudadanía





* Verificar que los productos pesqueros tengan buen olor, color y textura.

* Evitar la compra de alimentos en condiciones inadecuadas de almacenamiento.

* Adquirir productos en establecimientos que cumplan con las normas sanitarias