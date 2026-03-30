Casas Distritales de Cultura abren inscripciones y fortalecen la formación artística en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Cultura yPatrimonio, abrió las inscripciones para los talleres de las Casas Distritales de Cultura, una oferta gratuita dirigida a niños, jóvenes y adultos de las cinco localidades de la ciudad.

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Más de 20.000 ciudadanos hacen parte del Sistema de Formación Artístico y Cultural del Distrito, que continúa consolidándose como uno de los principales escenarios para el acceso a procesos creativos, formativos y de integración comunitaria en Barranquilla.

Amplia oferta cultural y artística

La oferta se desarrollará en más de 100 puntos distribuidos en toda la ciudad, entre instituciones educativas, bibliotecas, casas de juventud, fundaciones, hogares infantiles y sedes comunales, con talleres en artes escénicas, artes plásticas, artes y oficios, danza, literatura, maquillaje y música.

Una apuesta por el arte y la inclusión

Las Casas Distritales de Cultura hacen parte del Sistema de Formación Artístico y Cultural del Distrito y se han convertido en un espacio de encuentro para la creatividad, el aprendizaje y la construcción de identidad. Desde allí, la administración distrital busca seguir ampliando el acceso a la cultura y fortalecer los procesos artísticos en distintos sectores de la ciudad.

Según la Alcaldía, este programa no solo impulsa la formación artística, sino que también promueve la convivencia, la participación y el aprovechamiento positivo del tiempo libre, especialmente entre las nuevas generaciones. La estrategia se proyecta como una herramienta de transformación social sostenida en el tiempo.

Inscripción sencilla y gratuita

Quienes deseen vincularse deben ingresar al micrositio de la Secretaría Distrital de Cultura, revisar la oferta disponible en su localidad, escoger la sede más cercana y diligenciar el formulario en la opción de oferta única. Luego de completar el proceso, recibirán en su correo electrónico la confirmación con el horario y el lugar asignado. Puede consultar la información e inscribirse aquí: https://barranquilla.gov.co/cultura/que-son-las-casas-distritales-de-cultura/conoce-el-programa

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El secretario de Cultura (e), Johnny Vizcaíno, destacó que este programa representa “la movilización cultural más grande del Distrito”, al tiempo que subrayó que las Casas Distritales de Cultura siguen siendo un punto de encuentro donde el arte conecta territorios, construye identidad y abre oportunidades para miles de barranquilleros.