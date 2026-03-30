Con 948 megavatios, Atlántico impulsa al Caribe en la transición energética

El balance 2026 del sector renovable muestra que departamentos como Atlántico, Cesar, Córdoba y Magdalena concentran una parte significativa de los proyectos solares y eólicos en operación, construcción y desarrollo, impulsados por su alto potencial energético.

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En total, el país suma 3.001 MW en operación o en fase de pruebas en proyectos de mediana y gran escala, además de más de 1.200 MW en recursos distribuidos. Este avance refleja un proceso sostenido de diversificación de la matriz energética, en el que el Caribe se posiciona como motor del crecimiento.

Atlántico encabeza la lista con 948,2 MW en operación o pruebas y 29,4 MW en construcción. Cesar, Córdoba y Magdalena también registran avances relevantes. En contraste, La Guajira enfrenta retrasos asociados a desafíos sociales y limitaciones en infraestructura de transmisión, lo que ha frenado su desarrollo.

“Colombia ya demostró que la transición energética es posible. El avance es real y está transformando regiones enteras, pero ahora el desafío es acelerar. Si no resolvemos los cuellos de botella regulatorios y financieros, el ritmo no será suficiente para garantizar seguridad energética y competitividad en los próximos años”, afirmó Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia.

Aunque el respaldo ciudadano es alto, el crecimiento proyectado enfrenta obstáculos importantes. De los 5.843 MW en desarrollo, solo una parte está próxima a iniciar construcción, mientras que miles de megavatios aún no logran cierre financiero y persisten demoras en trámites, advierte el informe de SER.

¿Cómo evitar un déficit estructural?

Para evitar un déficit estructural hacia 2027, el país requerirá al menos 6.000 MW adicionales en los próximos cinco años, lo que implicaría inversiones cercanas a los 5.000 millones de dólares. De superarse estos retos, Colombia podría incorporar entre 6.586 MW y 9.500 MW adicionales, con efectos positivos en tarifas y reducción de emisiones.

Este panorama será uno de los ejes del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, que se realizará del 22 al 24 de abril en Barranquilla, donde líderes, empresas y expertos debatirán cómo convertir el liderazgo del Caribe en seguridad energética y competitividad a largo plazo.