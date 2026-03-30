Frente frío en el Océano Atlántico provoca fuertes vientos y eleva el oleaje en Barranquilla

IDEAM advierte de nuevo frente frío el fin de semana: hay emergencia en departamentos de la costa. Getty Images

La presencia de un frente frío en el océano Atlántico está generando fuertes vientos en el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, según el más reciente reporte del IDEAM.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante la noche del 29 y madrugada del 30 de marzo se registraron velocidades promedio cercanas a los 30 km/h, con ráfagas que alcanzaron entre 52 y 56 km/h.

Más información Con 948 megavatios, Atlántico impulsa al Caribe en la transición energética

De acuerdo con el meteorólogo de turno del Instituto, Santiago Delgado, estas condiciones están asociadas a un sistema atmosférico activo en el Atlántico.

“Tenemos la presencia de un frente que está cambiando entre frente frío y frente estacionario que se encuentra sobre el océano Atlántico, el cual genera un choque de masas de aire que favorece incrementos en la velocidad de los vientos”, explicó Delgado.

Este fenómeno, aunque no se ubica directamente sobre la región Caribe, sí tiene incidencia en gran parte del litoral colombiano.

El funcionario también advirtió que el comportamiento del clima mantendría un patrón similar durante los próximos dos días.

“Esperamos que en la noche de hoy 30 y del 31 tengamos nuevamente incrementos en las velocidades del viento, con ráfagas que pueden alcanzar valores importantes”, señaló.

Lea también: El Ejército refuerza seguridad en Semana Santa con más de 750 soldados en Atlántico y Magdalena

Estas condiciones, además, están impulsando un aumento en el oleaje, con alturas estimadas cercanas a los 3 metros, lo que representa un riesgo para actividades marítimas y turísticas.

¿Habrá lluvias?

Pese a los fuertes vientos, el IDEAM indicó que no se esperan lluvias significativas en la región Caribe. El pronóstico apunta a tiempo seco, salvo algunas precipitaciones aisladas en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

“Para los próximos dos días tenemos un pronóstico de tiempo seco, no esperamos precipitaciones importantes en la mayor parte de la región”, añadió Delgado.

Finalmente, desde el IDEAM se hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores marítimos a mantener la precaución.