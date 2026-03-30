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30 mar 2026 Actualizado 16:02

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Barranquilla

Detectan 36 conexiones eléctricas ilegales en el centro de Barranquilla

La mayoría de las conexiones detectadas estaban vinculadas a ventas informales.

Foto: cortesía Air-e.

Foto: cortesía Air-e.

Foto: cortesía Air-e.

En el centro de Barranquilla, técnicos de la empresa Air-e Intervenida realizaron un operativo y hallaron al menos 36 conexiones eléctricas ilegales en inmediaciones del Paseo Bolívar. La intervención buscaba identificar y desmontar acometidas irregulares que comprometían la seguridad del sistema eléctrico.

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El procedimiento se concentró en la carrera 40, entre las calles 35 y 38, y también en la calle 36, entre las carreras 41 y 43, donde se encontraron diferentes cables conectados de manera antitécnica a la red eléctrica de la empresa.

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La mayoría de las conexiones detectadas estaban vinculadas a ventas informales, como chazas de jugos, gaseosas, fritos, ropa, corte de cabello y bebidas alcohólicas. Incluso se identificaron cuatro acometidas directas a un local de confecciones.

Además, se presentaron casos en los que los comercios legales eran afectados por estas intervenciones informales, lo que provocaba alteraciones en su consumo de energía y ponía en riesgo la prestación del servicio.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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