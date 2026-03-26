Liberados 25 turistas que permanecían retenidos por presuntos integrantes de las ACSN

Santa Marta

En una operación conjunta adelantado por el GAULA Militar Guajira, el GAULA Élite y la Fiscalía General de la Nación, fueron rescatados 25 turistas que permanecían retenidos en contra de su voluntad por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’. El hecho se presentó en la vereda Los Muchachitos, en la vía que conecta a los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Según la información suministrada, estas personas se encontraban en una fiesta cuando fueron sorprendidos por varios individuos que los retuvieron contra su voluntad, exigiéndole la suma de 18 millones de pesos para poder liberarlos.

De acuerdo con las autoridades, una vez conocida la situación se desplegó una maniobra de reacción inmediata que permitió ubicar el sitio donde permanecían retenidas estas 25 personas. La rápida intervención fue clave para evitar que el hecho se prolongara.

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Finalmente, las autoridades recomiendan que al asistir a este tipo de eventos informar el sitio donde van a estar a un familiar o amigo cercano y verificar las condiciones de seguridad.