Fue un hecho de intolerancia: autoridades sobre bus atacado a bala en la vía El Playón Bucaramanga

Autoridades departamentales se refirieron al ataque armado en contra de un bus que cubría la ruta Bucaramanga - El Playón el sábado 28 de marzo, en horas de la noche. Negaron que el hecho violento haya sido ocasionado en medio de un intento de asalto.

El secretario del interior de Santander, Oscar Hernández, aseguró que una de las hipótesis que se maneja es que esta situación se presentó por intolerancia y no por grupos al margen de la ley que estarían teniendo presencia en esta zona.

“La hipótesis que toma más fuerza es que se trata de un hecho de intolerancia con una persona que iba sobre la vía y que sostiene una discusión con el conductor del vehículo. Este proceso de investigación se adelanta no solo con la policía sino también con El Gaula”, señaló.

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Agregó que la investigación con el Gaula se adelanta para descartar otras hipótesis y por “algunas llamadas extorsivas que están recibiendo algunas familiares o las empresas transportadoras”.

Además, habló de los homenajes a los uniformados que murieron en el accidente en el Putumayo e indicó que falta que se entregue el cuerpo de uno de ellos.

Sobre el caso del policía asesinado en San Andrés confirmó, el general, que los autores de este hecho ya se entregaron a las autoridades.