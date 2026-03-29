Se reportan siete homicidios en el Atlántico durante este fin de semana del 27 al 29 de marzo

La violencia que se está viviendo en el Atlántico, durante este inicio de año, ya deja a siete personas asesinadas en el departamento durante este fin de semana del 27 al 29 de marzo.

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En el municipio de Soledad, un hombre identificado como Gary Enrique Padilla Insignares, de 45 años, fue asesinado de seis disparos en el barrio Ferrocarril. Según la Policía, la víctima tenía antecedentes judiciales.

En Sabanalarga, un ataque sicarial dejó dos hombres muertos y uno herido. Las autoridades indicaron que el atentado iba dirigido contra alias ‘Corni’, quien falleció tras ser trasladado a un centro asistencial. En medio del ataque indiscriminado, otras dos personas resultaron heridas, una de las cuales murió posteriormente.

Por su parte, en Barranquilla, un hombre fue asesinado a bala dentro de una vivienda en el barrio Lucero, en la carrera 31 con calle 52. De acuerdo con testigos, sicarios llegaron hasta el inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

Más homicidios

En Puerto Colombia, las autoridades investigan la muerte de un ciudadano estadounidense identificado como Roi Kevit Tetty, quien fue hallado sin vida en la habitación de un hotel donde se hospedaba desde días atrás. El cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que fue trasladado a Medicina Legal para determinar las causas de su fallecimiento.

En Malambo, falleció el comerciante Juan Carlos Jiménez Bolaños, de 38 años, quien había sido baleado días antes en su negocio de comidas rápidas. Según las primeras hipótesis, el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión por parte de la banda ‘Los Pepes’. Por este hecho, las autoridades ya habían capturado a uno de los presuntos responsables.

Finalmente, en Puerto Colombia se registraron dos homicidios en distintos sectores. En el barrio Loma de Oro fue asesinado Ever Edinson Castro Miranda, alias ‘El Capo’, quien habría sido señalado en panfletos de grupos criminales.

Horas antes, en Altos de Cupino, fue asesinado Richard Eduardo Ochoa Carpintero, de 32 años, tras ser atacado por un sicario en moto.