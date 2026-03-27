Alerta en el Atlántico por presuntas amenazas contra líderes comunales: esto se sabe

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Hay alerta por presuntas amenazas a líderes comunales en el Atlántico, previo a las elecciones de juntas.

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La Federación de Juntas de Acción Comunal del Atlántico advirtió que al menos 60 líderes comunales han sido, al parecer, amenazados en distintos municipios del departamento, para que desistan de sus candidaturas en las elecciones de juntas prevista para finales de abril.

El presidente de la organización, Alexis Marriaga, aseguró que las intimidaciones se han registrado en poblaciones como Malambo, Soledad, Sabanalarga, Candelaria, y los responsables buscarían imponer candidaturas.

“Que les dicen que no aspiren a la organización, que se retiren. Nos dicen una cantidad de cosas que llevan a la gente al temor y que los amenazan de muerte, lo declaran objetivo militar”, indicó Marriaga.

Frente a esta situación, la Federación ha sostenido reuniones con autoridades locales y nacionales, incluyendo consejos de seguridad con presencia de delegados del Gobierno.