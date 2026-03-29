Policía incautó cargamento de marihuana en el Aeropuerto el Dorado

La Policía Nacional incautó 60 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en el procedimiento fueron capturados cuatro ciudadanos norteamericanos y una colombiana.

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Tras las labores de análisis y perfilación realizadas por los inspectores de Antinarcóticos, la sustancia era transportada oculta entre las maletas de bodega de los capturados, además de ser distribuida en 60 paquetes rectangulares. Los pasajeros tenían como destino Sao Paulo (Brasil).

Según la policía las muestras fueron enviadas al laboratorio químico de investigación antidrogas CIENA para establecer la concentración del componente psicoactivo del cannabis (THC), de acuerdo con información la sustancia presentaba alta concentracion, lo que incrementaba sus valor en el mercado internacional.

La droga estaba avaluada en aproximadamente 300.000 dólares, con esta incautación se evito la comercialización de 60.000 dosis de marihuana.

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“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.