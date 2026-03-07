Hable con elPrograma

07 mar 2026

La Policía capturó en Bogotá a un hombre que llevaba en una maleta $631 millones

El hombre, de 35 años, no pudo demostrar la procedencia del dinero, por lo que fue capturado en la localidad de Santa Fe.

Un hombre de 35 años fue capturado en las últimas horas en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, debido a que llevaba en su maleta 631 millones de pesos. Aunque los uniformados preguntaron por el origen del dinero, el hombre no pudo demostrar su procedencia.

El hecho ocurrió mientras los uniformados adelantaban labores de revista por el sector bancario. Observaron a una persona en actitud sospechosa, por lo que procedieron a realizar un registro a personas. Fue en ese momento en el que se le halló al interior de una maleta el dinero.

El hombre manifestó a la Policía que el dinero venía de la ciudad de Medellín. Sin embargo, no mostró pruebas que pudieran demostrar la procedencia. En ese sentido, fue trasladado a una unidad policial, capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de lavado de activos.

Es importante resaltar que en lo que va corrido del 2026 se ha logrado la captura de más de 5.987 personas por diferentes delitos. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa trabajando por la seguridad y convivencia de los capitalinos.

