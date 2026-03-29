Paloma Valencia le respondió a Iván Cepeda: “Que miren en internet quién es el que abraza asesinos”

Armenia

Desde la plaza de Bolívar de Armenia, la candidata presidencial del centro Democrático Paloma Valencia, también le respondió al candidato Iván Cepeda luego de las declaraciones en Medellín.

Ante cientos de asistentes, seguidores y militantes del Centro Democrático que acudieron con banderas de Colombia, camisetas, pancartas, letreros para apoyar a la aspirante presidencial, Paloma Valencia se pronunció al respecto.

“Nosotros vamos a recuperar la seguridad y lo primero que vamos a hacer es acabar la paz total de Cepeda. Ahí oí al señor Cepeda llegando a Antioquia a reafirmar los vínculos de los antioqueños con la criminalidad, que miren en el internet quién es el que abraza asesinos, Miren en el internet, ¿quién es el que ha abogado? Y porque la criminalidad queda impune. Aquí que no nos digan. ¿De dónde viene la plata del hijo de Petro? Que dicen que él no crio, pero con el que financiaron la campaña. Vienen a hablar de la violencia en Colombia y nos vienen a decir que Colombia ha estado mal gobernada y que por eso no es el país que nos merecemos".

Y agregó “Este país lo han gobernado y ha logrado estar igual que Perú, igual que México, igual que varios países vecinos y eso que la izquierda se han cargado de alentar guerrillas para que nos maten y nos asesinen y nos tengan condenados a la pobreza.

No fue la pobreza la que trajo la violencia, fue la violencia la que ha perpetuado la pobreza en Colombia. Tenemos que decir que lo primero que tenemos que hacer es reducirle los ingresos a los ilegales.

Esa paz total es la que tiene a todos estos criminales en 913 municipios de nuestro país. Esa paz total es la que ha permitido que el terrorismo crezca en 80%. Que el secuestro haya que presión 110%.