Bandido camuflado de Derechos Humanos: Uribe le responde a Cepeda tras critica sobre paramilitarismo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en sus redes sociales tras los señalamientos que hizo el candidato Iván Cepeda contra el exmandatario y contra otros políticos por supuestos nexos con grupos paramilitares en Medellín.

En su trino, calificó a Cepeda como un “bandido camuflado de Derechos Humanos, que le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida”.

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También acusó al candidato del Pacto Histórico de haber supuestamente apoyado a la Nueva Marquetalia siendo un “patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”.

Finalmente, en su mensaje, le pidió a los colombianos que no permitan ni reconozcan su candidatura, pues según él, es “impuesta a sangre y fuego por criminales”.

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Entre críticas y aplausos: las reacciones al discurso de Cepeda

Además de la respuesta del expresidente Uribe, otros sectores se han venido pronunciando. Por una parte, el Centro Democrático, en línea con el expresidente, criticó el discurso. Aseguraron que Cepeda se dedica a “la infamia y a la injuria, pero en un tribunal judicial es incapaz de sostener sus mentiras”. Además, también criticaron su propuesta de “profundizar” la Paz Total de Gobierno Petro; según ellos, sería una equivocación, pues sería insistir en una política que ha fracasado y esto solo empujaría al país hacía más violencia".

En contraste, desde la Colombia Humana celebraron la gran participación que tuvo el evento; además, destacaron la propuesta del candidato de “construir un gran diálogo nacional que conduzca a un verdadero pacto para enfrentar con decisión la crisis del sistema de salud, la pobreza y la desigualdad; derrotar la gran corrupción, y alcanzar la justicia social para todos y todas”.