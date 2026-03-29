Nómina confirmada de la Selección Colombia en amistoso ante Francia
El equipo nacional cierra ante los dirigidos por Didier Deschamps sus partidos de la fecha FIFA.
La formación de la Selección Colombia para su partido ante la Selección de Francia ya está definida. El técnico Néstor Lorenzo la dio a conocer una hora antes del inicio del encuentro a las dos de la tarde, hora colombiana.
Solo dos cambios con respecto al partido ante Croacia, Álvaro Montero por Camilo Vargas en el arco y Juan David Cabal por Jhon Lucumí.
El compromiso se jugará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland y antes de este, Colombia cayó ante la Croacia de Luka Modric dos goles a uno, resultado que desnudó varios problemas defensivos del equipo y algunos individuales y de bajo rendimiento.
Ante Francia, el entrenador argentino espera corregir y volver a ser ese equipo que en 2018 venció con una remontada histórica y mostrando carácter y buen fútbol en Saint-Denis.
Antes del encuentro Santiago y Jhon Arias hablaron en zona mixta y reconocieron que ante los croatas no fue la mejor presentación de la Selección y que hay tiempo para corregir antes del Mundial Estados Unidos, México y Canadá que comenzará en junio.
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El de este domingo será el sexto partido de Colombia frente a los franceses. El historial favorece a los europeos, que se impusieron en 3 de los 5 duelos previos. Los otros dos fueron victoria colombiana, 3-1 en 1993 y el mencionado 3-2 en Saint-Denis.
Así formará Colombia ante Francia en Maryland
Esta será la formación completa del equipo de Néstor Lorenzo ante la Selección de Francia en Estados Unidos.
Nómina confirmada: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.