Se estrena el primer tráiler de la próxima serie de televisión basada en los libros de Harry Potter

Este miércoles se estrenó el nuevo tráiler de la próxima serie de televisión, ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’.

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Esta serie de televisión de fantasía está desarrollada para HBO, basada en la saga homónima de libros de la autora británica J. K. Rowling.

Está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El reparto principal también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Se reveló que el desarrollo de la serie de Harry Potter comenzó en enero de 2021, con planes para que su producción se extienda durante una década como parte de una adaptación fiel de los libros.

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La nueva serie se estrenará en diciembre de 2026, con la primera temporada constando de ocho episodios.