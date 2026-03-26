El músico argentino Gustavo Santaolalla llega a Bogotá y Medellín con su ‘Ronroco Tour 2026′

El compositor, productor discográfico y músico argentino Gustavo Santaolalla anunció dos conciertos en Colombia, el 26 y 27 de agosto, en Bogotá y Medellín.

Esta visita del argentino se realizará en el marco de su ‘Ronroco Tour 2026’.

Santaolalla fue una figura clave del movimiento del rock en español, fundando el sello discográfico ‘Surco Records’ y produciendo discos para más de 100 artistas, entre ellos ‘Re’ de Café Tacuba en 1994 y “La Camisa Negra” de Juanes en 2005.

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Además, fundó el grupo de neotango Bajofondo en 2001.

La música de su disco solista ‘Ronroco’ de 1998 llamó la atención de los cineastas y llevó a que su carrera se expandiera al ámbito de las bandas sonoras, comenzando con ‘Amores perros’, ’21 Gramos’ y ‘Diarios de motocicleta’.

Alcanzó la fama por componer las bandas sonoras de ‘Secreto en la montaña’ y ‘Babel’, por las que recibió dos premios Oscar a la ‘Mejor Banda Sonora Original’ dos años seguidos en 2005 y 2006.

Santaolalla también ha sido reconocido por su trabajo en la serie de videojuegos ‘The Last of Us’, siendo el compositor de su música en 2013 y su secuela en 2020.

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En 2023, Santaolalla regresó para adaptar su música para la serie de televisión ‘The Last of Us’, basada en el videojuego.

Ha recibido numerosos galardones por su obra, entre ellos un Globo de Oro, dos premios Grammy y 17 premios Grammy Latino.

Es muy conocido por su enfoque minimalista en la composición y por su influencia en el género del rock latino.