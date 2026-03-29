Gran Premio de Japón: Repase acá lo que sucedió en la carrera de Formula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Japón, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimoquinto y decimoctavo, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

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El inglés George Russell (Mercedes), que cedió el primer puesto de la general, acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que fue sexto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la meta en séptima posición, una por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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El neozelandés Liam Lawson (RB), noveno, y el francés Esteban Ocon (Haas), que concluyó décimo, también entraron en los puntos.

Antonelli, que se convirtió en el líder más joven de la historia, encabeza el Mundial con 25 puntos, trece más que Russell y con diez de ventaja sobre Leclerc. EFE

Tabla del Campeonato de Pilotos

.1. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 72 puntos .2. George Russell Mercedes 63 .3. Charles Leclerc Ferrari 49 .4. Lewis Hamilton Ferrari 41 .5. Lando Norris McLaren 25 .6. Oscar Piastri McLaren 21 .7. Oliver Bearman Haas 17 .8. Pierre Gasly Alpine 15 .9. Max Verstappen Red Bull 12 10. Liam Lawson Racing Bulls 10 11. Arvid Lindblad Racing Bulls 4 12. Isack Hadjar Red Bull 4 13. Gabriel Bortoleto Audi 2 14. Carlos Sainz Williams 2 15. Esteban Ocon Haas 1 16. Franco Colapinto Alpine 1 17. Nico Hülkenberg Audi 0 18. Alexander Albon Williams 0 19. Valtteri Bottas Cadillac 0 20. Sergio Perez Cadillac 0 21. Fernando Alonso Aston Martin 0 22. Lance Stroll Aston Martin 0

EFE