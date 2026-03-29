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29 mar 2026 Actualizado 13:01

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Gran Premio de Japón: Repase acá lo que sucedió en la carrera de Formula 1

Kimi Antonelli bate un nuevo record en la Formula 1.

SUZUKA, JAPAN - MARCH 29: Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL40 Mercedes leads George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-26 Lando Norris of Great Britain driving the (1) McLaren MCL40 Mercedes and the rest of the field at the start during the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka Circuit on March 29, 2026 in Suzuka, Japan. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

SUZUKA, JAPAN - MARCH 29: Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL40 Mercedes leads George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-26 Lando Norris of Great Britain driving the (1) McLaren MCL40 Mercedes and the rest of the field at the start during the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka Circuit on March 29, 2026 in Suzuka, Japan. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) / Mark Thompson

SUZUKA, JAPAN - MARCH 29: Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL40 Mercedes leads George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-26 Lando Norris of Great Britain driving the (1) McLaren MCL40 Mercedes and the rest of the field at the start during the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka Circuit on March 29, 2026 in Suzuka, Japan. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Japón, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimoquinto y decimoctavo, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

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El inglés George Russell (Mercedes), que cedió el primer puesto de la general, acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que fue sexto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la meta en séptima posición, una por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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El neozelandés Liam Lawson (RB), noveno, y el francés Esteban Ocon (Haas), que concluyó décimo, también entraron en los puntos.

Antonelli, que se convirtió en el líder más joven de la historia, encabeza el Mundial con 25 puntos, trece más que Russell y con diez de ventaja sobre Leclerc. EFE

Tabla del Campeonato de Pilotos

.1.Andrea Kimi AntonelliMercedes72 puntos
.2.George RussellMercedes63
.3.Charles LeclercFerrari49
.4.Lewis HamiltonFerrari41
.5.Lando NorrisMcLaren25
.6.Oscar PiastriMcLaren21
.7.Oliver BearmanHaas17
.8.Pierre GaslyAlpine15
.9.Max VerstappenRed Bull12
10.Liam LawsonRacing Bulls10
11.Arvid LindbladRacing Bulls 4
12.Isack HadjarRed Bull 4
13.Gabriel BortoletoAudi 2
14.Carlos SainzWilliams 2
15.Esteban OconHaas 1
16.Franco ColapintoAlpine 1
17.Nico HülkenbergAudi 0
18.Alexander AlbonWilliams 0
19.Valtteri BottasCadillac 0
20.Sergio PerezCadillac 0
21.Fernando AlonsoAston Martin 0
22.Lance StrollAston Martin 0

EFE

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