Gobernación de La Guajira optimiza atención de urgencias a través del CRUE: conozca los detalles

A través de esta plataforma, se definen rutas de atención de acuerdo con la capacidad instalada de cada institución. FOTO: Cortesía.

La Gobernación de La Guajira puso en funcionamiento el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante situaciones de urgencia, emergencia y desastre en el departamento.

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Este centro, adscrito a la Secretaría de Salud Departamental, cuenta con infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas que permiten la gestión en tiempo real de la atención de emergencias médicas, la coordinación de traslados asistenciales y la articulación operativa entre las instituciones prestadoras de servicios de salud y la red de transporte asistencial.

El CRUE integra sistemas de monitoreo en tiempo real, seguimiento de eventos y comunicación permanente con los prestadores de servicios de salud, lo que facilita la toma de decisiones informadas y oportunas. Por primera vez, La Guajira cuenta con un sistema de geolocalización de ambulancias, que permite ubicar en tiempo real cada unidad disponible en el territorio, y mejorar la respuesta según la cercanía y disponibilidad.

A través de esta plataforma se definen rutas de atención de acuerdo con la capacidad instalada de cada institución, coordinado entre los diferentes niveles del sistema de salud.

el centro permite el seguimiento a eventos de interés en salud pública, incluyendo accidentes de tránsito y otras situaciones que requieren intervención inmediata, así como la coordinación de la respuesta ante emergencias colectivas y desastres, en articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La implementación del CRUE tiene un impacto significativo en la atención de la población, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde la oportunidad en la referencia y contrarreferencia de pacientes resulta fundamental para la prestación de servicios de salud.

Que incluyó adecuación de espacios y la incorporación de tecnología orientada a fortalecer la capacidad operativa del sistema.

¿Qué dijo el gobernador?

“Hoy ponemos en marcha un centro que nos permite actuar con mayor precisión desde el momento en que se reporta una emergencia. Aquí se organiza la respuesta del sistema de salud, se optimizan los recursos y se toman decisiones en tiempo real para garantizar una atención oportuna en todo el territorio”, dijo el gobernador Jairo Aguilar.