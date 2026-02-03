Más de 20 mil afectados dejan las lluvias en La Guajira

Las fuertes precipitaciones asociadas al paso de un sistema de frente frío sobre el Caribe colombiano han provocado múltiples emergencias en el Distrito de Riohacha y en al menos cinco municipios del departamento de La Guajira.

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias de las últimas horas dejaron a más de 20 mil habitantes afectados y más de 30 barrios inundados.

Ante la gravedad de la situación, la administración distrital activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, con el objetivo de coordinar acciones de respuesta, evaluar daños y priorizar la atención a las comunidades más vulnerables.

“Tenemos cinco comunas con afectaciones: la comuna 4, 5, 7, 8 y 9. Aproximadamente 20 mil personas se encuentran afectadas por las lluvias”, dijo Genaro Redondo, alcalde de Riohacha.

Hay monitoreo especial en puntos críticos como la desembocadura del río Ranchería, con el fin de evaluar su comportamiento y coordinar medidas preventivas que reduzcan los impactos sobre viviendas cercanas.

Por su parte la Gobernación de La Guajira también activó Puestos de Mando Unificado para monitorear y hacer seguimiento permanente a las afectaciones causadas por las fuertes lluvias que han impactado varios municipios del departamento, especialmente Riohacha, San Juan del Cesar, Villanueva y Dibulla.