La Guajira lanza SOS por crisis económica y social tras caída del puente Mendihuaca

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, lanzó un SOS al Gobierno nacional para que actúe sin más retrasos y se construya el puente militar que se requiere para superar la emergencia que afecta la actividad comercial y turística del departamento, el cual permanece incomunicado por la Troncal del Caribe tras la caída del puente de Mendihuaca hace 15 días.

Según explicó el mandatario, el sector bananero afronta pérdidas millonarias debido a las dificultades para transportar los productos de exportación hasta los puertos.

“Para los bananeros, dar la vuelta por el departamento del Cesar aumenta los costos del producto en más del 50 %, una afectación enorme. Estamos hablando de más de nueve horas de tránsito y, sobre todo, del pago de más peajes. Es muy difícil”, señaló Aguilar.

El turismo también se ha visto afectado en La Guajira

De acuerdo con el gobernador, se han registrado alrededor de 900 cancelaciones de reservas, en su mayoría de turistas extranjeros, debido a la falta de una vía habilitada para llegar al departamento.

“Hoy, transitar por la Troncal del Caribe es muy triste; prácticamente se encuentra vacía. En turismo hemos tenido más de 900 cancelaciones de reservas”, afirmó.

La Gobernación de La Guajira informó además que más de 54.000 personas y cerca de 11.000 familias han resultado afectadas como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el paso del frente frío.

Finalmente, Aguilar hizo un llamado al presidente de la República para que se utilicen recursos disponibles del Sistema General de Regalías.

“Presidente, hoy existen cerca de $6 billones en las bolsas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (CTeI). De conformidad con los artículos 360 y 361 de la Constitución, estos recursos permiten una interpretación amplia de la inversión en CTeI, especialmente para atender ambiente, cambio climático y gestión del riesgo”, concluyó.