¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?

Más de la mitad del mundo son mujeres, y sin embargo son las que más carga laboral tienen, menos se les paga y son las mayores víctimas de violencia. ¿Qué tan lejos estamos realmente de la igualdad y la justicia de género?Para este capítulo hablamos con Gigi Borré Solano, politóloga y directora de la Fundación Dos Latinas; con María Inés Salamanca, representante ONU Mujeres Colombia; con la exdirectora de Asocapitales y candidata vicepresidencia, Luz María Zapata; con la economista y ex ministra de agricultura, Cecilia López; y con la periodista Jineth Bedoya.

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