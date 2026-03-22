Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 mar 2026 Actualizado 18:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto PomboProgramas

¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?

¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?

¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?

00:00:0000:00

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roberto Pombo

Más de la mitad del mundo son mujeres, y sin embargo son las que más carga laboral tienen, menos se les paga y son las mayores víctimas de violencia. ¿Qué tan lejos estamos realmente de la igualdad y la justicia de género?Para este capítulo hablamos con Gigi Borré Solano, politóloga y directora de la Fundación Dos Latinas; con María Inés Salamanca, representante ONU Mujeres Colombia; con la exdirectora de Asocapitales y candidata vicepresidencia, Luz María Zapata; con la economista y ex ministra de agricultura, Cecilia López; y con la periodista Jineth Bedoya.

Escuche el programa completo AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir