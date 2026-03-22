¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?
¿Por qué sigue existiendo una brecha de género tan grande?
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Más de la mitad del mundo son mujeres, y sin embargo son las que más carga laboral tienen, menos se les paga y son las mayores víctimas de violencia. ¿Qué tan lejos estamos realmente de la igualdad y la justicia de género?Para este capítulo hablamos con Gigi Borré Solano, politóloga y directora de la Fundación Dos Latinas; con María Inés Salamanca, representante ONU Mujeres Colombia; con la exdirectora de Asocapitales y candidata vicepresidencia, Luz María Zapata; con la economista y ex ministra de agricultura, Cecilia López; y con la periodista Jineth Bedoya.
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