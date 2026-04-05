Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 abr 2026 Actualizado 01:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto PomboProgramas

¿Cuáles serían los riesgos y los efectos de un “Bukele” en Colombia?

En el episodio de hoy de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Por qué son tan atractivos para muchos los personajes políticos como Bukele?

¿Cuáles serían los riesgos y los efectos de un &quot;Bukele&quot; en Colombia?

¿Cuáles serían los riesgos y los efectos de un "Bukele" en Colombia?

00:00:0000:00

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roberto Pombo

En campaña presidencial hay muchas promesas, pero la de un “Nayib Bukele” colombiano es de las más llamativas.

¿Por qué son tan atractivos para muchos los personajes políticos como Bukele?

Para este capítulo hablamos con Juan Pablo Rocha, director general del Grupo Untold Colombia; con Camilo Lema, estratega en campañas políticas y comunicación de gobiernos; con el analista en seguridad y asuntos internacionales, Andrés Villamizar; con Alicia Peñaranda, asesora y creadora de contenido político; y con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir