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¿Cuáles serían los riesgos y los efectos de un "Bukele" en Colombia?

En campaña presidencial hay muchas promesas, pero la de un “Nayib Bukele” colombiano es de las más llamativas.

¿Por qué son tan atractivos para muchos los personajes políticos como Bukele?

Para este capítulo hablamos con Juan Pablo Rocha, director general del Grupo Untold Colombia; con Camilo Lema, estratega en campañas políticas y comunicación de gobiernos; con el analista en seguridad y asuntos internacionales, Andrés Villamizar; con Alicia Peñaranda, asesora y creadora de contenido político; y con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes.