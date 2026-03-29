Dudamel sobre el Cali: “Alcanzar el nivel colectivo que quiero no está cerca”

Rafael Dudamel se mostró satisfecho por el trabajo de su equipo en el triunfo ante el Deportivo Pereira de Arturo Reyes. El entrenador venezolano insistió en que los tiempos de trabajo han sido pocos, pero aún así, el Deportivo Cali ha sabido entender lo que él y su cuerpo técnico quieren del plantel en cada partido.

Explicó que en los primeros partidos que planteó usó una línea de cinco o de tres con libertad para carrileros y para los jugadores que tiene y que solo falló en uno de los encuentros como visitante ante Alianza FC. Ahora, quiere seguir sumando de a tres, pues está muy cerca de meterse a los ocho.

Análisis del partido: ”Desde la llegada nuestra nos tocó enfrentar en cuestión de 7 días tres partidos, dos de ellos de visitantes y por la mente se me pasaba cómo tener un equipo seguro, sólido y que de atrás hacia adelante pudiéramos construir y sacar adelante los partidos y donde teníamos que sumar. Tuve buena respuesta de los muchachos dentro de cada entrenamiento y estuve convencido de que los íbamos a enfrentar con 5-4-1 o 3-4-3, lo tenía planificado así y lo sacamos adelante conversado con ellos. La experiencia de Quiñonez me daba estabilidad y también con con Caldera y Aguilar.

Sentía en ese primer núcleo de juegos que también se adaptaba bien para Avilés y Johan y que los carrileros tenían más libertad. Nos quedamos en cuatro puntos que reconocimos que fallamos en el partido ante Alianza y eran 10 puntos de 12 con los tres de hoy. De visitante tenemos que buscar lo que se nos fue en Valledupar.

Cambio a línea de cuatro: Hoy con la línea de cuatro el equipo ya venía empleándose de esa forma para cerrar partidos y la respuesta ha sido buena y las formas son importantes, pero en este momento de premura tenemos que esperar. Hoy ganamos con el arco en cero con una brillante actuación de Alejandro".

Gustavo Cuéllar: “No fue nada grave, fue por prevención, sintió una fuerte contractura en sus gemelos, es normal porque viene de inactividad. Yo tomé el riesgo de ponerlo de inicialista y de capitán porque es una de las formas para irlo mejorando dentro de la competencia y por su respuesta en los entrenamientos. Su regreso a Cali genera muchas emociones y todo eso le lleva a esa consecuencia y por prevención salió en el entretiempo. Pájaro podía suplir bien en esa posición”.

Los cambios: “El transcurrir del partido nos daba un desgaste, el equipo hizo un esfuerzo muy grande para presionar, ir a campo contrario, transiciones rápidas, ir por el rival y es lógico que en el segundo tiempo sintiéramos el desgaste.

Ansiedad de la gente: “Es normal que en esta situación la gente se haya inquietado y más en ese trámite en donde el rival sostenía la pelota, la gente quiere que su equipo siempre vaya para adelante, pero tenemos que ser más racionales que emocionales. El tenerla siempre te va a dar la prioridad para poder marcar, pero ellos no tenían profundidad para poder marcar. En el 4-3 o 4-5 nos acomodamos bien. Tuvimos un par de salidas rápidas en las que nos faltó finura para definirlas. Es difícil ganar un partido y ahora es mucho más meritorio. Seguiremos trabajando. El sistema defensivo fluyó más que en ocasiones anteriores, llegamos a 19 puntos, estamos a un partido del octavo y luchando”.

Nivel colectivo del equipo: “Siento que alcanzar el nivel colectivo que anhelo pueda tener el plantel no está cerca, pero vamos teniendo detalles como presionar alto, recuperar la pelota, secuencia de pases y empezar a funcionar como equipo. Faltan sesiones, horas de trabajo, acumular trabajo. Vamos a tener 4 días previos antes de Junior, pero la siguiente semana tendremos una semana larga y cada vez tenemos la confianza de que vamos a ir fortaleciéndonos y vamos a ir eligiendo a los elementos más importantes de acuerdo a la necesidad y al rival. Hoy lo importante era ganar y eso nos da la tranquilidad para todo lo que viene”.