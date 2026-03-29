Asamblea aprueba cambios en junta directiva de la FLA y aumenta participación privada

Medellín, Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que modifica la composición de la junta directiva de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), un cambio que incrementa la participación de miembros independientes del sector privado en el órgano directivo de la empresa pública.

Con la nueva normativa, la junta estará integrada por seis miembros: tres representantes del sector público y tres independientes, designados por el gobernador. Según lo aprobado, el mandatario departamental o su delegado presidirá la junta y contará con voto dirimente en caso de empate.

La Gobernación de Antioquia señaló que la modificación busca fortalecer el gobierno corporativo de la empresa y mejorar la toma de decisiones estratégicas en un contexto de mayor competencia en el mercado de licores.

El cambio se produce luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible un artículo de la Ley 1816 de 2016, lo que abrió el mercado a la libre competencia entre aguardientes de distintas regiones del país, un escenario que, según la administración departamental, exige perfiles más especializados en la dirección de la empresa.

Desde el Gobierno departamental insistieron en que la reforma no modifica el carácter público de la FLA, que continúa siendo una empresa industrial y comercial del Estado vinculada a la Gobernación de Antioquia.

La ordenanza también establece mayores requisitos para los miembros independientes, quienes deberán acreditar experiencia profesional y trayectoria en cargos directivos relacionados con el sector o con la gestión empresarial.

El cambio en la junta directiva había generado debate en la Asamblea, donde algunos diputados expresaron reparos frente al aumento de representantes independientes y al periodo de estos integrantes, mientras que la Gobernación defendió la medida como un ajuste orientado a fortalecer la gobernanza de la empresa.