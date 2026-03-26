Este sábado, previo a Semana Santa, se discutirá futuro de la FLA en la asamblea

Medellín, Antioquia

En el inicio de Semana Santa, este sábado 28 de marzo, a las 8:00 de la mañana fue citado el segundo debate del proyecto de ordenanza que busca modificar la junta directiva de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA).

La plenaria de la Asamblea Departamental de Antioquia deberá analizar, en medio del debate que ha generado la iniciativa, que plantea cambios en la composición de la junta directiva de la empresa licorera, la conveniencia de la propuesta. Actualmente, el órgano está integrado por tres delegados de la Gobernación y dos miembros del sector privado, mientras que el proyecto propone que pase a estar conformado por tres miembros independientes del sector privado y dos representantes del Gobierno departamental; como una práctica de gobierno corporativo.

El debate se dará en vísperas del inicio de la Semana Santa, lo que ha llamado la atención de algunos diputados debido a la fecha en la que fue programada la sesión para discutir el proyecto.

El debate público continúa

La iniciativa también incluye la eliminación de la comisión de seguimiento que había sido creada para vigilar el proceso de transformación de la FLA, al considerar que esa instancia ya cumplió sus funciones.

Desde la Gobernación de Antioquia han señalado que la propuesta busca fortalecer el gobierno corporativo de la empresa, como lo detalló Esteban Ramos Maya, en conversación con Caracol Radio.