La FLA se destaca entre las empresas con mejor reputación de Colombia

Medellín

De acuerdo con la más reciente medición, la FLA es la única empresa del sector licorero que aparece simultáneamente en los rankings Merco Talento y Merco Responsabilidad ESG, este último dentro del top cinco del sector bebidas, indicadores que analizan la gestión del talento humano y el compromiso con la sostenibilidad empresarial.

“Estar en estos rankings confirma que una empresa pública puede competir al más alto nivel reputacional, estando por encima de reconocidas empresas del sector privado, generando valor económico, social y ambiental para las regiones. Esto lo refleja en una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares empresariales”, concretó Esteban Ramos, Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Además, la empresa antioqueña también figura en el ranking Merco Empresas, que reconoce a las compañías con mejor reputación corporativa en el país.