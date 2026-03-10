Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 mar 2026 Actualizado 17:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

La FLA se destaca entre las empresas con mejor reputación de Colombia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) fue reconocida como la única industria licorera del país destacada en tres mediciones del monitor de reputación corporativa Merco.

Foto: cortesía Fábrica de Licores de Antioquia.

Foto: cortesía Fábrica de Licores de Antioquia.
Medellín

Medellín

De acuerdo con la más reciente medición, la FLA es la única empresa del sector licorero que aparece simultáneamente en los rankings Merco Talento y Merco Responsabilidad ESG, este último dentro del top cinco del sector bebidas, indicadores que analizan la gestión del talento humano y el compromiso con la sostenibilidad empresarial.

“Estar en estos rankings confirma que una empresa pública puede competir al más alto nivel reputacional, estando por encima de reconocidas empresas del sector privado, generando valor económico, social y ambiental para las regiones. Esto lo refleja en una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares empresariales”, concretó Esteban Ramos, Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Además, la empresa antioqueña también figura en el ranking Merco Empresas, que reconoce a las compañías con mejor reputación corporativa en el país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir