Arturo Reyes sobre los malos resutados con el Deportivo Pereira " Hemos tenido mala suerte"

Deportivo Pereira sigue en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana / Foto: Dimayor

Deportivo Cali consiguió un triunfo importante al imponerse 1-0 frente a Deportivo Pereira en un partido cerrado que se definió por detalles desde el punto penal. El único gol del compromiso llegó al minuto 38, cuando Avilés Hurtado convirtió con seguridad desde los doce pasos.

Tras el encuentro, el técnico Arturo Reyes se refirió a los detalles que le han costado puntos al equipo matecaña en las últimas jornadas, complicando su situación en la tabla del descenso.

“El equipo, a pesar de la derrota, hizo un partido digno. Intentó competir con las armas que tiene frente a un gran rival. Tuvimos la oportunidad de empatar, pero no se nos dio. Este equipo viene mejorando y estoy seguro de que en los próximos partidos conseguiremos mejores resultados”, afirmó.

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Más allá del resultado, al Pereira le sigue costando jugar como visitante. No gana fuera de casa desde el 14 de marzo de 2025, cuando venció 0-1 a Bucaramanga con gol en tiempo de adición de Jhostin Medranda.

Reyes también explicó las dificultades en la conformación del equipo: “Hoy tuvimos una nómina alternativa con jugadores que llevan poco tiempo en el profesional. Hemos tenido mala suerte con las lesiones y expulsiones, lo que nos ha impedido repetir una formación partido tras partido”.

Por su parte, el jugador Sebastián Urrea analizó el desarrollo del compromiso: “Intentamos jugar, aunque eso implica cometer errores. Somos un equipo que busca tener el balón y salir jugando. Rescato la personalidad del grupo, que nunca renunció a su idea”.

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Finalmente, Arturo Reyes se refirió a las críticas y al arbitraje: “Quiero destacar el trabajo de la terna arbitral. Tanto el juez central como sus asistentes y el VAR hicieron un buen trabajo. Perdimos, pero no tenemos quejas” Concluyo el director técnico.