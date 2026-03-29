35.000 plántulas buscan reemplazar la palma de cera este Domingo de Ramos en Santander

En Santander, 35.000 plántulas fueron entregadas como alternativa al uso de palma de cera durante la celebración del Domingo de Ramos.

El material vegetal, distribuido en 13 municipios, incluye especies como areca y manila, pensadas para que quienes participen en esta tradición puedan utilizarlas y luego sembrarlas, en lugar de recurrir a la extracción de palma.

La entrega hace parte de una estrategia liderada por Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), que viene preparando este proceso desde el año pasado para garantizar la disponibilidad en esta temporada.

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“Iniciamos hace un año la preparación para la entrega de palmas y árboles en la celebración del Domingo de Ramos. Contamos con aproximadamente 35.000 plántulas disponibles para la comunidad, juntas de acción comunal, iglesias, empresas y conjuntos residenciales”, explicó Gloria Séfora Lozano Botache, coordinadora del equipo de Gestión Sostenible de la Biodiversidad.

Las plantas ya se encuentran en viveros institucionales y pueden solicitarse a través del correo info@cdmb.gov.co. Dependiendo del volumen y los tiempos, la entrega se realizará directamente en sitio o en los puntos dispuestos por la entidad.

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El cambio apunta a una práctica que sigue repitiéndose cada Semana Santa y que tiene impacto directo sobre la palma de cera, una especie protegida en Colombia.

Su uso en esta fecha se suma a otras presiones, como la expansión de actividades agropecuarias, que han reducido su presencia en distintos territorios.

Además, la palma de cera cumple un papel clave en los ecosistemas: es hábitat de varias especies, entre ellas el loro orejiamarillo, lo que amplía las consecuencias de su uso indiscriminado.

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La propuesta no elimina la tradición, pero sí busca modificar la forma en que se lleva a cabo, en medio de un llamado a reducir el impacto ambiental de esta práctica.