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28 mar 2026 Actualizado 16:31

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Bucaramanga

Más de 3.700 uniformados garantizarán la seguridad en Santander durante Semana Santa

El despliegue incluye Ejército y Policía en vías, municipios y eventos religiosos en todo el departamento.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

Más de 3.700 uniformados fueron desplegados en Santander como parte del plan de seguridad para Semana Santa, con el objetivo de garantizar la tranquilidad en vías, municipios y puntos de alta afluencia.

El operativo incluye más de 2.000 soldados del Ejército Nacional, que reforzarán la presencia institucional en corredores viales y zonas estratégicas, en articulación con autoridades civiles y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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“El mensaje es claro: en el marco de la campaña ‘Viaje Seguro’, el Ejército está en las vías. Hemos desplegado más de 2.000 hombres articulados con gobernadores, alcaldes, Policía Nacional y Fuerza Aeroespacial, para brindar seguridad en los principales ejes viales”, se lee en declaraciones del secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán.

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A este despliegue se suman 1.700 uniformados de la Policía Nacional, enfocados en la seguridad durante eventos religiosos, puntos de alta afluencia y planes de prevención para evitar hechos que afecten la convivencia ciudadana.

Además, las autoridades anunciaron controles en las vías y acompañamiento permanente a viajeros, con presencia activa de la Seccional de Tránsito y Transporte para prevenir la accidentalidad.

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La Gobernación de Santander hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad durante esta temporada.

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