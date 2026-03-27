En imágenes: Liberan águila negra y zorros tras procesos de rehabilitación en Santander

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) realizó la liberación de tres ejemplares de fauna silvestre en zona rural de Piedecuesta, tras culminar con éxito un proceso integral de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV).

Los animales liberados corresponden a un águila negra (Spizaetus tyrannus) y dos zorros cangrejeros (Cerdocyon thous), especies clave para el equilibrio de los ecosistemas de la región.

El águila fue rescatada en el sector Los Ermitaños, donde fue encontrada sin capacidad de vuelo. Tras su ingreso al CAV, recibió atención veterinaria especializada, incluyendo estudios clínicos y radiológicos que descartaron lesiones graves. Durante su recuperación, realizaron rehabilitación física, nutricional y comportamental para fortalecer habilidades como el vuelo y la caza.

“Implementamos estrategias de enriquecimiento ambiental, nutricional y comportamental para que el ejemplar recuperara sus capacidades naturales, especialmente volar y cazar”, explicó Vladimir Quintero Sánchez, coordinador del CAV.

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Por su parte, los dos zorros cangrejeros ingresaron al centro en estado de vulnerabilidad, luego de ser hallados sin su madre y en etapa temprana de desarrollo. Ambos fueron sometidos a un proceso de recuperación que garantizó su crecimiento y el desarrollo de conductas propias de su especie.

“Se realizó un proceso completo de recuperación física y comportamental que permitió que estos ejemplares alcanzaran las condiciones necesarias para su liberación en su entorno natural”, agregó Quintero Sánchez.

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Desde la CDMB destacaron la importancia de estas especies dentro de los ecosistemas, especialmente las aves rapaces como el águila negra, que cumplen un papel fundamental en el control de plagas al regular poblaciones de roedores y otros animales.

Invitan a la comunidad a evitar la tenencia de fauna silvestre como mascotas y a reportar cualquier caso de hallazgo o tráfico ilegal a las líneas habilitadas, con el fin de garantizar la protección y conservación de estas especies.