Debate por empréstito en Bucaramanga: plenaria suspendida, denuncias por amenazas y disturbios

La plenaria del Concejo de Bucaramanga en la que se discutía el proyecto de empréstito por más de $538 mil millones fue suspendida este sábado sin que se tomara una decisión.

La sesión se desarrolló en medio de un ambiente de tensión y terminó siendo suspendida tras denuncias de amenazas contra algunos concejales y hechos que impidieron continuar el debate.

Contexto: Se levantó plenaria en el Concejo de Bucaramanga en medio de debate por empréstito

Desde la Alcaldía, el jefe de Gobernanza, Jhon Manuel Delgado, aseguró que durante la plenaria se registraron situaciones graves dentro del recinto.“Se presentaron actuaciones violentas, arengas que impedían el debate e incluso amenazas de muerte a algunos concejales”, afirmó.

El proyecto, impulsado por la administración del alcalde Cristian Fernando Portilla, busca financiar obras como la Troncal Norte-Sur y la modernización de la red semafórica de la ciudad.

Más sobre este tema: Alcaldía de Bucaramanga tendría mayorías en el Concejo para la aprobación de empréstito

El funcionario indicó que estas condiciones no permitieron exponer de manera técnica el proyecto ante la ciudadanía.“No se pudieron cumplir garantías para llevar a cabo un debate argumentativo”, agregó.

Además, hizo un llamado a que la discusión se dé en un ambiente de respeto.“Queremos que la argumentación sea la que rija las discusiones de ciudad”, señaló.

Lea también: Alcalde de Bucaramanga revela detalles del acuerdo sobre préstamo bancario. ¿Qué cambia?

Por su parte, Santiago Pérez Garnica, del Consejo Municipal de Juventud, rechazó lo ocurrido durante la sesión y denunció una agresión contra consejeros.

“Rechazamos cualquier tipo de ataque o agresión física y verbal a nuestros consejeros municipales de juventud, que tienen derecho a manifestarse frente a lo que sucedió hoy en el Concejo de Bucaramanga”, afirmó.

Además, señaló directamente a una contratista de la Alcaldía.“Repudiamos totalmente la agresión de esta contratista de la administración municipal, quien debe dar ejemplo y no agredir a los consejeros municipales de juventud”, agregó.

Pérez indicó que estos jóvenes representan a más de 142 mil personas en la ciudad.