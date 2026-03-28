VIDEO: se registra atentado con explosivos contra hotel en Aguachica, Cesar

Momento exacto de cuando detona la carga explosiva. Foto: tomada de un video.

Mucho temor causó la detonación de un explosivo contra la fachada del hotel Mingo, ubicado en el municipio de Aguachica, en el Cesar.

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El caso se registró en la madrugada de este sábado 28 de marzo y quedó grabado en el video de una cámara de seguridad, en el que se observa cuando dos sujetos en una motocicleta arrojan una bolsa que contenía la carga explosiva.

Por fortuna la explosión no dejó a personas heridas, pero sí considerables daños materiales.

¿Qué dice la Policía?

El coronel Antonio José Londoño, comandante (e) del Departamento de Policía Cesar, dijo que todas las hipótesis del atentado están abiertas y que también están estableciendo que grupo ilegal estaría detrás.

“Estos eventos son aprovechados por la delincuencia común, por los grupos criminales para llamar a amedrantar, aprovechar el momento para estafar, extorsionar, y pues ahí está la fuerza pública, ahí está la Policía Nacional, el Ejército, que estamos al frente para atender cualquier requerimiento”, indicó el oficial.

Asimismo, el comandante dijo que están realizando un Consejo de Seguridad para tomar medidas y les pidió a las personas colaborar con información para capturar de manera oportuna a los implicados.

“Le invitamos a la comunidad que nos brinden información, a que nos ayuden, a que siempre estén de la mano de la fuerza pública, de la Policía, para mejorar la seguridad en cada uno de los territorios”, finalizó el coronel.

Igualmente, se conoció que el atentado también, al parecer, pudo estar relacionado con posibles amenazas contra los dueños del hotel.