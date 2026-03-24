Un militar del Cesar murió y dos resultaron heridos en tragedia aérea del Putumayo

Tres uniformados oriundos del departamento del Cesar se encuentran entre las víctimas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que viajaban al menos 125 personas. El siniestro dejó como saldo 66 personas fallecidas, según la información más reciente conocida.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El accidente se registró este lunes festivo en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Las causas de la emergencia aérea aún no han sido confirmadas oficialmente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Las víctimas del Cesar

La víctima mortal fue identificada como Janer David Navarro, oriundo del municipio de Aguachica, Cesar, donde era reconocido por su vocación de servicio y compromiso con el país.

A través de un comunicado, la Gobernación del Cesar lamentó el deceso del uniformado. “Nuestro sentimiento de pesar por el fallecimiento de Janer David Navarro, un héroe de la patria que ofrendó su vida en el servicio por cuidar a los demás”, expresó la administración departamental.

Los otros dos uniformados que viajaban en la aeronave fueron identificados como los soldados Luis Ángel Ochoa y Luis Orozco, ambos oriundos del corregimiento de Valencia de Jesús, zona rural de Valledupar. Hasta el momento se conoce que resultaron heridos durante el incidente.

Sobre el estado de salud de los dos sobrevivientes no se han entregado mayores detalles; sin embargo, se confirmó que reciben atención médica. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte oficial con información más precisa sobre su evolución y las circunstancias del accidente.