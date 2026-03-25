Ataque del ELN deja patrullera herida en Curumaní, Cesar

Una patrullera de la Policía, identificada como Soraya Montoya, resultó gravemente lesionada en medio de un ataque atribuido al ELN en el municipio de Curumaní, Cesar, en hechos ocurridos la noche del 24 de marzo.

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La uniformada permanece bajo observación médica en la Clínica Santa Isabel de Valledupar, tras recibir un impacto de bala en el rostro. Su estado de salud es monitoreado de manera permanente por el personal médico.

El coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, explicó que el ataque se registró hacia las 11:15 p. m., cuando los uniformados se encontraban cumpliendo labores de seguridad en la zona.

“El día 24 de marzo a las 11:15 de la noche aproximadamente, se registró una acción criminal en contra de dos uniformados adscritos a la estación de policía de Curumaní, momentos en que se encontraban garantizando la seguridad y convivencia en el municipio”, señaló el oficial.

Añadió que “en el hecho se presenta la lesión por arma de fuego de una patrullera, quien fue remitida de inmediato a una clínica en la ciudad de Valledupar”, y precisó que en el área tiene presencia el frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Frente a lo ocurrido, la institución rechazó de manera contundente el ataque y anunció acciones operativas para dar con los responsables.

“La Policía Nacional rechaza de forma categórica este hecho y de forma inmediata se desplegó un operativo especial en la zona con el fin de ubicar y capturar a los responsables”, afirmó el coronel Morales.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en la investigación, a través de las líneas 123, 165, 155 y el número 314 358 7212 contra el crimen.