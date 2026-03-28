Triple homicidio en Pereira; bandas delincuenciales estarían en desacuerdo con precios del “tusi”

Pereira

Aunque hay una reducción de homicidios en la ciudad de pereira con respecto al año 2025, los hechos de sangre continúan presentándose; esta vez los hechos ocurrieron en la cancha del barrio Perla del Sur de la comuna Cuba, donde tres personas fallecieron luego de un enfrentamiento con arma de fuego, al parecer varias personas más, entre ellas una mujer, quedaron heridas.

En el sitio un hombre falleció de inmediato, mientras que las otras dos víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales donde fallecieron por la gravedad de las heridas.

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Según el comandante operativo de seguridad ciudadana encargado, el teniente coronel Fabian Rivera, varios hombres fueron citados a esta zona para la entrega “tusibí” y fue cuando se dio la confrontación, agrega el comandante que dentro de las víctimas están alias Pantera y alias Pepino.

“Se nos presentan tres afectaciones a la vida en inmediaciones de la cancha Perla del Sur. Al parecer unas personas fueron citadas para la entrega de unas ‘manillas de Tusi’. Dentro de las investigaciones adelantadas y según las cámaras y fuentes humanas, hemos identificado dos personas, las cuales, al parecer, tienen que ver con el hecho. Seguimos adelante con las investigaciones.”

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Las primeras hipótesis que las autoridades están manejando indican que este hecho estaría relacionado con disputas por el control del tráfico de estupefacientes, particularmente la comercialización de “tusibí”; Según las investigaciones iniciales, la confrontación entre estructuras criminales se habría intensificado en los últimos días debido a la disputa por los precios que se están manejando para la venta de esta droga.